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Роналду: Ван Нистелрой может помочь Манчестер Юнайтед, если тен Хаг будет к нему прислушиваться

По мнению португальца, его бывший одноклубник знает, что нужно делать, чтобы вернуть "красных дьяволов" на вершину.
Сегодня, 08:13
Криштиану Роналду и Руд Ван Нистелрой / Getty Images
Криштиану Роналду и Руд Ван Нистелрой / Getty Images

Минувшим летом в тренерском штабе Манчестер Юнайтед оказался бывший форвард команды Руд Ван Нистелрой.

И его экс-одноклубник Криштиану Роналду считает, что главному тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу стоит прислушиваться к своему ассистенту, потому что тот знает, что такое Манчестер Юнайтед.

"Если Тен Хаг будет прислушиваться к Руду Ван Нистелрою... возможно, он сможет помочь. Он знает клуб, и клуб должен прислушиваться к мнению тех, кто был здесь".

"Рио (Фердинанд), Рой Кин, (Пол) Скоулз, Гари Нэвилл, сэр Алекс Фергюсон. Вы не можете, вы не можете перестроить клуб без знаний", - цитирует португальца Фабрицио Романо.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что он рад изменениям, которые происходят в Манчестер Юнайтед, но он не рад, каким образом они происходят.

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