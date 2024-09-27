АПЛ перенесла внедрение полуавтоматической системы фиксации офсайда

Новая технология должна появиться в высшем английском дивизионе на несколько месяцев позже запланированного.

Английская Премьер-лига приняла решение перенести внедрение полуавтоматической системы фиксации офсайда, сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, лига изначально планировала представить данную технологию в октябре-ноябре этого года во время паузы на международные матчи.

Однако АПЛ захотела отложить эти планы до января. Решение связано с нежеланием руководства лиги использовать полуавтоматическую систему фиксации офсайда, пока оно не будет полностью ею довольно. Поэтому АПЛ продолжит тестировать технологию.

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Напомним, что ранее в апреле все 20 клубов Английской Премьер-лиги проголосовали за появление данной технологии.

Она обещает более быстрые и точные сигналы о положении вне игры, потенциально сокращая время принятия решений на 31 секунду.

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