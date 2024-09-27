Экс-защитник Шахтера рассказал, как выезжал из Украины в начале полномасштабного вторжения

Додо никогда не забудет этот день.

Бывший защитник Шахтера Додо, ныне выступающий за Фиорентину, дал интервью итальянским СМИ, где вспомнил начало полномасштабного вторжения России.

По словам бразильца, из Украины он уехал в вагоне грузового поезда и после этого полгода находился в ужасном состоянии.

"Роберто Де Дзерби в Шахтере начал трансформировать то, как я играю. Я намного чаще стал действовать ближе к атаке, смещаться в центр поля. Он также использовал меня в качестве полузащитника.

Я не могу забыть поездку из Киева в Будапешт в грузовом поезде. Из вагонов мы все видели, это было очень страшно. После того, как я покинул Шахтер я полгода находился на своей Родине и чувствовал себя ужасно", - рассказал Додо.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Украины обратился к Тимощуку, который выставил футболку на аукцион для помощи жителям Курщины

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