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Экс-защитник Шахтера рассказал, как выезжал из Украины в начале полномасштабного вторжения

Додо никогда не забудет этот день.
Сегодня, 18:41
Додо / Getty Images
Додо / Getty Images

Бывший защитник Шахтера Додо, ныне выступающий за Фиорентину, дал интервью итальянским СМИ, где вспомнил начало полномасштабного вторжения России.

По словам бразильца, из Украины он уехал в вагоне грузового поезда и после этого полгода находился в ужасном состоянии.

"Роберто Де Дзерби в Шахтере начал трансформировать то, как я играю. Я намного чаще стал действовать ближе к атаке, смещаться в центр поля. Он также использовал меня в качестве полузащитника.

Я не могу забыть поездку из Киева в Будапешт в грузовом поезде. Из вагонов мы все видели, это было очень страшно. После того, как я покинул Шахтер я полгода находился на своей Родине и чувствовал себя ужасно", - рассказал Додо.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Украины обратился к Тимощуку, который выставил футболку на аукцион для помощи жителям Курщины

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина шахтер

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