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Лунин продолжает тренироваться по индивидуальной программе после болезни

Так же и Тибо Куртуа еще не присоединился к тренировкам с командой.
Сегодня, 21:21
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал опубликовал новости относительно восстановления травмированных игроков.

Как сообщает пресс-служба «сливочных», Тибо Куртуа и Килиан Мбаппе тренируются по индивидуальной программе после травмы колена и дискомфорта в левой ноге соответственно.

Также к тренировкам с командой, пока что, не присоединился Андрей Лунин, который пропустил поездку в стан сборной Украины из-за простуды.

Напомним, ранее сообщалось, что Давид Алаба может закончить карьеру игрока из-за неудачного восстановления после травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Андрей Лунин

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