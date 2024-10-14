Лунин продолжает тренироваться по индивидуальной программе после болезни

Так же и Тибо Куртуа еще не присоединился к тренировкам с командой.

Мадридский Реал опубликовал новости относительно восстановления травмированных игроков.

Как сообщает пресс-служба «сливочных», Тибо Куртуа и Килиан Мбаппе тренируются по индивидуальной программе после травмы колена и дискомфорта в левой ноге соответственно.

Также к тренировкам с командой, пока что, не присоединился Андрей Лунин, который пропустил поездку в стан сборной Украины из-за простуды.

Напомним, ранее сообщалось, что Давид Алаба может закончить карьеру игрока из-за неудачного восстановления после травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!