Реал определил лидера Ливерпуля как свою главную трансферную цель
Мадридский Реал определился с приоритетной трансферной целью на летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, «сливочные» мечтают о трансфере Трента Александра-Арнольда, но только на правах свободного агента.
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Ливерпуль имеет определенные трудности с продлением контракта своего лидера, который истекает в июне следующего года, если, сторонам так и не удастся прийти к согласию, то уже в январе Реал сможет подписать с правым защитником предварительную договоренность.
Кроме Трента мадридцы рассматривают приобретение Джереми Фримпонга из Байера, Педро Порро из Тоттенхэма и Хуанлу из Севильи.
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