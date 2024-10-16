"Где Мбаппе?": Реал убрал Килиана из рекламы после того, как его обвинили в изнасиловании
Нападающий Реала Килиан Мбаппе оказался в центре скандала, который имеет уже свои последствия.
Имя француза попало в СМИ по делу об изнасиловании, которое произошло в Стокгольме (Швеция). Издания утверждают, что Мбаппе находится под следствием, но футболист заявил, что это фейк.
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Представители Реала также убеждены, что это все ложь, но в сети произошла забавная ситуация.
В Instagram удалили фотографию, где Мбаппе снялся в рекламе для Adidas. Пресс-служба Реала заявила, что Килиан не может появляться на мероприятиях Adidas, ведь у него контракт с Nike.
Впоследствии Джуд Беллингем, который также запостил публикацию, удалил эту фотографию.
Стоит отметить, что пользователи социальных сетей начали шутить на тему того, что Мбаппе убрали с фото.
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