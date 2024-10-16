iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Где Мбаппе?": Реал убрал Килиана из рекламы после того, как его обвинили в изнасиловании

"Сливочные" заметают следы.
Сегодня, 15:30
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий Реала Килиан Мбаппе оказался в центре скандала, который имеет уже свои последствия.

Имя француза попало в СМИ по делу об изнасиловании, которое произошло в Стокгольме (Швеция). Издания утверждают, что Мбаппе находится под следствием, но футболист заявил, что это фейк.

Читай также: Ибрагимович разбил голову во время футбола – он показал последствия на фото

Представители Реала также убеждены, что это все ложь, но в сети произошла забавная ситуация.

В Instagram удалили фотографию, где Мбаппе снялся в рекламе для Adidas. Пресс-служба Реала заявила, что Килиан не может появляться на мероприятиях Adidas, ведь у него контракт с Nike.

Впоследствии Джуд Беллингем, который также запостил публикацию, удалил эту фотографию.

Стоит отметить, что пользователи социальных сетей начали шутить на тему того, что Мбаппе убрали с фото.

Ранее сообщалось, что сын Марсело невероятным финтом "унизил" легендарного бразильца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Катастрофа": Довбик отреагировал на свою внешность в EAFC25 "Катастрофа": Довбик отреагировал на свою внешность в EAFC25
Экс-форвард сборной Франции признался в алкогольной зависимости Экс-форвард сборной Франции признался в алкогольной зависимости
Владимир Кличко поддержал инициативу за сохранение бокса на Олимпийских играх Владимир Кличко поддержал инициативу за сохранение бокса на Олимпийских играх
Тухель рассказал, почему выбрал сборную Англии Тухель рассказал, почему выбрал сборную Англии
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа18:21
"Катастрофа": Довбик отреагировал на свою внешность в EAFC25
Европа17:52
Экс-форвард сборной Франции признался в алкогольной зависимости
Бокс17:42
Владимир Кличко поддержал инициативу за сохранение бокса на Олимпийских играх
Европа17:04
Тухель рассказал, почему выбрал сборную Англии
Европа16:50
Раскрыта судьба участия Довбика в матче против Интера
Европа16:32
Трубин попал в символическую сборную 4-го тура Лиги наций
Бокс16:24
В команде Усика оценили результат боя Бетербиев - Бивол
Европа15:54
Бавария обновила клубный логотип
Европа15:54
Стало известно, кто может заменить Гвардиолу в Манчестер Сити
Европа15:30
"Где Мбаппе?": Реал убрал Килиана из рекламы после того, как его обвинили в изнасиловании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK