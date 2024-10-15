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Сын Марсело невероятным финтом "унизил" легендарного бразильца

Футболист провел время с сыном.
Сегодня, 21:20
Марсело / Instagram
Марсело / Instagram

Бывший футболист сборной Бразилии и Реала Марсело опубликовал новый пост в социальной сети.

36-летний защитник провел время с девятилетним сыном Лиамом.

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Мальчик показал своему отцу технику молодого, пробросив мяч между ногами своего отца.

Марсело был впечатлен финтом сына, что его реакция стало вирусной.

Сейчас Марсело выступает за Флуминенсе. В текущем сезоне бразилец провел 15 матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что дочь Моуринью вышла замуж, а на свадье был Жозе.

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