Роскошная свадьба: дочь Моуринью вышла замуж - в кадр попал Жозе
Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью выдал замуж свою дочь Матильду.
Свадьба 28-летней Матильды и консультанта по недвижимости Дэнни Грэма состоялась на семейной ферме португальца в Азейтао, недалеко от Сетубала.
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Пара встречалась более девяти лет и решила узаконить свои отношения.
Матильда вышла замуж в белом платье с открытыми плечами и длинными рукавами.
На мероприятии также присутствовал Жозе.
Моуринью вместе со своей женой также воспитывает сына Жозе Марио-младшего.
Ранее сообщалось, что легенда итальянского футбола женился на бывшей телеведущей после девяти лет отношений.
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