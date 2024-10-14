Роскошная свадьба: дочь Моуринью вышла замуж - в кадр попал Жозе

Жозе Моуринью со своей дочерью и ее мужем

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью выдал замуж свою дочь Матильду.

Свадьба 28-летней Матильды и консультанта по недвижимости Дэнни Грэма состоялась на семейной ферме португальца в Азейтао, недалеко от Сетубала.

Читай также: Жена Судакова похвасталась фигурой, севши на эффектный шпагат

Пара встречалась более девяти лет и решила узаконить свои отношения.

Матильда вышла замуж в белом платье с открытыми плечами и длинными рукавами.

На мероприятии также присутствовал Жозе.

Моуринью вместе со своей женой также воспитывает сына Жозе Марио-младшего.

Ранее сообщалось, что легенда итальянского футбола женился на бывшей телеведущей после девяти лет отношений.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!