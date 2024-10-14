Жена Судакова похвасталась фигурой, севши на эффектный шпагат
Елизавета сделала откровенное видео.
Лиза Судакова, возлюбленная полузащитника Шахтера и сборной Украины Георгия Судакова, опубликовала новый пост в социальной сети.
Девушка продемонстрировала свои физические кондиции. Она легко села на шпагат.
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Подписчики отреагировали на видео:
- "Королева";
- "Невероятная богиня";
- "Горжусь тобой".
Отметим, что Елизавета и Георгий Судаковы поженились в 2022 году. В том же году у пары родилась дочь Милана.
Ранее сообщалось, что жена Зинченко посоревновалась с мужем в футбольной технике.
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