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Жена Зинченко посоревновалась с мужем в футбольной технике

Возлюбленная игрока продемонстрировала навыки работы с мячом.
Сегодня, 14:58
Влада и Александр Зинченко / instagram.com/v.lada_sedan/
Влада и Александр Зинченко / instagram.com/v.lada_sedan/

Жена защитника лондонского Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко Влада показала свое футбольное мастерство.

Возлюбленная игрока "канониров" практически наравне посоревновалась с ним в технике, продемонстрировав, как умеет обращаться с мячом.

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Соответствующее видео Влада опубликовала у себя в Instagram.

Ранее тренер Арсенала рассказал, когда стоит ждать возвращения Зинченко после травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко влада зинченко

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