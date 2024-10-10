Жена Зинченко посоревновалась с мужем в футбольной технике

Жена защитника лондонского Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко Влада показала свое футбольное мастерство.

Возлюбленная игрока "канониров" практически наравне посоревновалась с ним в технике, продемонстрировав, как умеет обращаться с мячом.

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Соответствующее видео Влада опубликовала у себя в Instagram.

Ранее тренер Арсенала рассказал, когда стоит ждать возвращения Зинченко после травмы.

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