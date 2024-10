"Он - человек": СМИ заметили Роналду за необычным отдыхом перед матчем Лиги наций

Во вторник, 15 октября, сборная Португалии проведет четвертый матч в Лиге наций, а ее соперником будет Шотландия.

Лидер португальской команды Криштиану Роналду был замечен на отдыхе в шотландском отеле.

Форвард катался на водной горке, наслаждаясь свободным временем.

Также Роналду тренировался в тренеражерном зале.

Cristiano Ronaldo has been spotted at a plush hotel near Glasgow - and it looks as if he's enjoying the flumes at the swimming pool 👏😂 pic.twitter.com/lESXwNk7aN