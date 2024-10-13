iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду сфотографировался с фанатом, выбежавшим на поле после его гола

Капитан сборной Португалии остановил стюардов, которые хотели сразу же увести нарушителя.
Сегодня, 00:50
Криштиану Роналду с фанатом / Getty Images
Криштиану Роналду с фанатом / Getty Images

Сборная Португалии продолжила свою победную серию в Лиге наций, обыграв сборную Польши со счетом 3:1.

В первом тайме этой встречи своим третьим голом в рамках турнира сезона-2024/25 отметился капитан португальской команды Криштиану Роналду.

И вскоре после этого игра была остановлена, так как на поле выбежал фанат сборной Португалии, а если быть точнее, то фанат форварда Ан-Насра.

Читай также: Испания повторила свой рекорд Лиги наций, ранее установленный в матче против Украины

Именно к нему и подбежал нарушитель правопорядка, попросив сделать селфи. Роналду не отказал, хотя он и не скрывал своего недовольства произошедшим.

Но при этом он также попросил стюардов не уводить сразу же фаната с поля, дав тому возможность сделать фотографию.

Стоит отметить, что после этой игры Криштиану Роналду может похвастаться 132 голами в 212 матчах в футболке сборной Португалии.

А если говорить о всей карьере, то этот гол стал для 39-летнего португальца уже 906-м.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду сборная Португалии

Статьи по теме

Очередной гол Роналду помог Португалии добыть выездную победу над Польшей Очередной гол Роналду помог Португалии добыть выездную победу над Польшей
"Ты проявил неуважение": экс-форвард сборной Италии рассказал, что получил СМС от Роналду "Ты проявил неуважение": экс-форвард сборной Италии рассказал, что получил СМС от Роналду
Манчестер Сити присоединился к Барселоне в гонке за вратаря сборной Португалии Манчестер Сити присоединился к Барселоне в гонке за вратаря сборной Португалии
Шахтер вошел в десятку самых дорогих клубов вне топ-5 чемпионатов Шахтер вошел в десятку самых дорогих клубов вне топ-5 чемпионатов
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Испании, Португалии, поединок Украины в отборе на Евро
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Европа01:06
Шахтер вошел в десятку самых дорогих клубов вне топ-5 чемпионатов
Лига наций00:50
Роналду сфотографировался с фанатом, выбежавшим на поле после его гола
Европа00:37
Отец лидера Милана подтвердил, что его сын мог перейти в Барселону
Лига наций00:22
Испания повторила свой рекорд Лиги наций, ранее установленный в матче против Украины
Вчера, 23:56
Лига наций23:56
Испания в первом домашнем матче после Евро победила Данию
Лига наций23:52
Лига наций-2024/25: Хорватия одолела Шотландию, Португалия справилась с Польшей, а Испания - с Данией
Лига наций23:47
Очередной гол Роналду помог Португалии добыть выездную победу над Польшей
Лига наций23:30
Дебютант сборной Украины прокомментировал победу над Грузией
Бокс23:08
Неймар поучаствовал в битве взглядов двух топовых боксеров-средневесов
Европа22:59
Мбаппе хочет играть только в важнейших матчах сборной Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK