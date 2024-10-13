Роналду сфотографировался с фанатом, выбежавшим на поле после его гола

Сборная Португалии продолжила свою победную серию в Лиге наций, обыграв сборную Польши со счетом 3:1.

В первом тайме этой встречи своим третьим голом в рамках турнира сезона-2024/25 отметился капитан португальской команды Криштиану Роналду.

И вскоре после этого игра была остановлена, так как на поле выбежал фанат сборной Португалии, а если быть точнее, то фанат форварда Ан-Насра.

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Именно к нему и подбежал нарушитель правопорядка, попросив сделать селфи. Роналду не отказал, хотя он и не скрывал своего недовольства произошедшим.

Но при этом он также попросил стюардов не уводить сразу же фаната с поля, дав тому возможность сделать фотографию.

Стоит отметить, что после этой игры Криштиану Роналду может похвастаться 132 голами в 212 матчах в футболке сборной Португалии.

А если говорить о всей карьере, то этот гол стал для 39-летнего португальца уже 906-м.

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