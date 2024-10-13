iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Испания повторила свой рекорд Лиги наций, ранее установленный в матче против Украины

К команде, которую тогда тренировал Андрей Шевченко, присоединилась Дания.
Сегодня, 00:22
Сборная Испании / Getty Images
Сборная Испании / Getty Images

В рамках третьего тура Лиги наций-2024/25 сборная Испании вырвала победу у сборной Дании со счетом 1:0.

Несмотря на множество нанесенных ударов, "фурия роха" выиграла лишь благодаря единственному голу в исполнении Мартина Субименди.

Но именно это множество ударов позволило команде Луиса де ла Фуэнте повторить свой рекорд по количеству нанесенных ударов (25) в матче Лиги наций.

Первый раз испанцы так часто пробивали по воротам соперника 6 сентября 2020 года в игре против Украины (4:0), которую тогда возглавлял Андрей Шевченко, сообщает Opta.

Читай также: Очередной гол Роналду помог Португалии добыть выездную победу над Польшей

После трех туров Лиги наций Испания возглавляет таблицу группы А4, имея 7 очков. На втором месте идет как раз-таки Дания, у которой 6 баллов.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги наций-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Испании

Статьи по теме

"Эти три очка очень полезны": Мудрик оценил победу над Грузией "Эти три очка очень полезны": Мудрик оценил победу над Грузией
"Что это за показуха?": журналист разнес игрока сборной после матча с Грузией в Лиге наций "Что это за показуха?": журналист разнес игрока сборной после матча с Грузией в Лиге наций
Украина - Чехия: где смотреть матч Лиги наций Украина - Чехия: где смотреть матч Лиги наций
Трубин - о матче против Грузии в Лиге наций: Это был только шаг вперед Трубин - о матче против Грузии в Лиге наций: Это был только шаг вперед
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Испании, Португалии, поединок Украины в отборе на Евро
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Европа01:06
Шахтер вошел в десятку самых дорогих клубов вне топ-5 чемпионатов
Лига наций00:50
Роналду сфотографировался с фанатом, выбежавшим на поле после его гола
Европа00:37
Отец лидера Милана подтвердил, что его сын мог перейти в Барселону
Лига наций00:22
Испания повторила свой рекорд Лиги наций, ранее установленный в матче против Украины
Вчера, 23:56
Лига наций23:56
Испания в первом домашнем матче после Евро победила Данию
Лига наций23:52
Лига наций-2024/25: Хорватия одолела Шотландию, Португалия справилась с Польшей, а Испания - с Данией
Лига наций23:47
Очередной гол Роналду помог Португалии добыть выездную победу над Польшей
Лига наций23:30
Дебютант сборной Украины прокомментировал победу над Грузией
Бокс23:08
Неймар поучаствовал в битве взглядов двух топовых боксеров-средневесов
Европа22:59
Мбаппе хочет играть только в важнейших матчах сборной Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK