Испания повторила свой рекорд Лиги наций, ранее установленный в матче против Украины

К команде, которую тогда тренировал Андрей Шевченко, присоединилась Дания.

В рамках третьего тура Лиги наций-2024/25 сборная Испании вырвала победу у сборной Дании со счетом 1:0.

Несмотря на множество нанесенных ударов, "фурия роха" выиграла лишь благодаря единственному голу в исполнении Мартина Субименди.

Но именно это множество ударов позволило команде Луиса де ла Фуэнте повторить свой рекорд по количеству нанесенных ударов (25) в матче Лиги наций.

Первый раз испанцы так часто пробивали по воротам соперника 6 сентября 2020 года в игре против Украины (4:0), которую тогда возглавлял Андрей Шевченко, сообщает Opta.

25 - Spain 🇪🇸 attempted 25 shots in the match against Denmark 🇩🇰, equalling their highest tally in a UEFA Nations League game (25 against Ukraine 🇺🇦 in September 2020 under Luis Enrique Martínez). Siege. pic.twitter.com/gwIO0XBsj0 — OptaJose (@OptaJose) October 12, 2024

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После трех туров Лиги наций Испания возглавляет таблицу группы А4, имея 7 очков. На втором месте идет как раз-таки Дания, у которой 6 баллов.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги наций-2024/25.

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