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"Так предсказуемо": Мбаппе отреагировал на слухи о его причастности в изнасиловании

Килиан отрицает свое участие в деле.
Сегодня, 20:08
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе отреагировал на новости о его причастности в изнасиловании.

Килиан в своем Twitter-аккаунте назвал новости, которые появились во французских СМИ - фейком.

«Фейковые новости. Это так предсказуемо, накануне слушания, будто случайно», - написал Мбаппе.

Отметим, что RMC Sport сообщило, что неизвестная женщина сообщила о вероятном изнасиловании, которое произошло в отеле в Стокгольме, где отдыхал форвард вместе со своими друзьями.

Также стоит сказать, что завтра у футболиста состоится слушание против ПСЖ, которое задолжало ему выплаты в размере 55 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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