Основной футболист Реала рискует пропустить игру против Боруссии Дортмунд

Полузащитник мадридского Реала Орельен Чуамени, вероятнее всего, пропустит матч против Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов.

Как сообщает El Chiringuito TV, француз досрочно покинул предматчевую тренировку. У него обнаружили мышечную травму.

Степень повреждения и сроки восстановления игрока пока остаются окончательно неизвестными.

Отметим, что сразу после матча с дортмундцами, а точнее через 4 дня, 26 октября, у Реала матч против Барселоны.

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