Основной футболист Реала рискует пропустить игру против Боруссии Дортмунд
Орельен Чуамени досрочно завершил последнюю тренировку.
Полузащитник мадридского Реала Орельен Чуамени, вероятнее всего, пропустит матч против Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов.
Как сообщает El Chiringuito TV, француз досрочно покинул предматчевую тренировку. У него обнаружили мышечную травму.
Степень повреждения и сроки восстановления игрока пока остаются окончательно неизвестными.
Отметим, что сразу после матча с дортмундцами, а точнее через 4 дня, 26 октября, у Реала матч против Барселоны.
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