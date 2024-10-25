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Анчелотти: Барселона - очень смелая команда. Нам надо хорошо подготовиться к Эль-Класико

Наставник Реала поделился мыслями о грядущем важном матче.
Сегодня, 17:59
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о предстоящем Эль-Класико.

По словам итальянца, назвать фаворита этого матча очень сложно.

"У них очень четкое представление об игре, это очень смелая команда и нам нужно хорошо подготовиться к матчу. У них действительно все хорошо, сложно назвать фаворита в Эль-Класико. К счастью, ничто не мешает мне спать по ночам.

Все зависит от многих вещей, от того, как вы проводите игру: будут моменты, когда будет контроль у нас, а когда будет контроль у них, то и моменты будут у них. И управлять этим очень важно".

Карло также отметил, что к Барселоне под руководством Ганси Флика он относится с таким же уважением, как и к Барселоне, которая была под руководством Хави.

"Флик изменил философию игры, но для меня Хави сделал по-своему фантастическую работу, он выигрывал у нас матчи, и я не хочу сравнивать. Мы уважаем Барселону Флика так же, как и Барселону Хави", - заявил Анчелотти.

Матч Реал - Барселона состоится завтра, 26 октября, в 22:00.

Напомним, Эль-Класико пропустит конкурент Андрея Лунина Тибо Куртуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Карло Анчелотти Реал Мадрид

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