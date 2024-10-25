Гол Вьюнника не помог Лехии обыграть середняка Экстраклясы

Форвард забил третий раз в этом сезоне.

В рамках 13 тура польской Экстраклясы Лехия Гданьск, за которую выступает ряд украинцев, встретилась с Пястом Гливице.

Команды выдали очень результативный поединок, в котором нашлось место и голу украинского форварда Богдана Вьюнника.

Вьюнник замкнул великолепную комбинацию своих партнеров, получив мяч в штрафной площадке и отправив его мимо вратаря хозяев Франтишека Плаха

Этот забитый гол вывел Лехию вперед, а после она удвоила свое преимущество благодаря усилиям Луиса Д'Арриго, который появился на поле за две минуты до своего гола, заменив Антона Царенко.

Впрочем, удержать преимущество гданьский коллектив не сумел, пропустив во второй раз всего через три минуты после гола Д'Арриго и в третий раз за чуть более чем десять минут до конца поединка.

Пяст - Лехия 3:3

Голы: Гарсия, 43, 66, Росолек, 81 - Мена, 4, Вьюнник, 46, Д'Арриго, 63

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