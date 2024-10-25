iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гол Вьюнника не помог Лехии обыграть середняка Экстраклясы

Форвард забил третий раз в этом сезоне.
Сегодня, 20:59
Богдан Вьюнник / Lechia.pl
Богдан Вьюнник / Lechia.pl

В рамках 13 тура польской Экстраклясы Лехия Гданьск, за которую выступает ряд украинцев, встретилась с Пястом Гливице.

Команды выдали очень результативный поединок, в котором нашлось место и голу украинского форварда Богдана Вьюнника.

Вьюнник замкнул великолепную комбинацию своих партнеров, получив мяч в штрафной площадке и отправив его мимо вратаря хозяев Франтишека Плаха

Этот забитый гол вывел Лехию вперед, а после она удвоила свое преимущество благодаря усилиям Луиса Д'Арриго, который появился на поле за две минуты до своего гола, заменив Антона Царенко.

Впрочем, удержать преимущество гданьский коллектив не сумел, пропустив во второй раз всего через три минуты после гола Д'Арриго и в третий раз за чуть более чем десять минут до конца поединка.

Пяст - Лехия 3:3

Голы: Гарсия, 43, 66, Росолек, 81 - Мена, 4, Вьюнник, 46, Д'Арриго, 63

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Богдан Вьюнник

Статьи по теме

Голы двух украинцев не помогли Лехии победить в матче чемпионата Польши Голы двух украинцев не помогли Лехии победить в матче чемпионата Польши
Вьюнник и Царенко забили дебютные голы в чемпионате Польши Вьюнник и Царенко забили дебютные голы в чемпионате Польши
Президент Лехии: Сначала хотели арендовать Вьюнника, а потом узнали о конфликте с Шахтером Президент Лехии: Сначала хотели арендовать Вьюнника, а потом узнали о конфликте с Шахтером
Шахтер подаст в суд на Вьюнника, который в одностороннем порядке расторг контракт с клубом Шахтер подаст в суд на Вьюнника, который в одностороннем порядке расторг контракт с клубом
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча
Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа21:59
Мудрик философской цитатой отреагировал на свою игру против Панатинаикоса
Европа21:34
Ливерпуль стал лидером в гонке за одного из главных открытий этого сезона в топ-5 чемпионатах
Украина21:20
Динамо - Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины
Европа20:59
Гол Вьюнника не помог Лехии обыграть середняка Экстраклясы
Украина20:35
Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Другие страны20:30
Клуб украинца из МЛС сменил главного тренера
Другие страны20:30
Роналду разыскивает фаната, который хотел с ним сфотографироваться после одного из матчей
Украина19:55
Динамо - Шахтер: прогноз на матч чемпионата Украины
Украина19:54
Первый гол Гуцуляка после травмы помог Полесью избежать поражения от Колоса
Европа19:29
Манчестер Юнайтед усилил заинтересованность в одном из футболистов Баварии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK