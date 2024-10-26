Борнмут с Забарным спасся от поражения Астон Вилле, Брентфорд без Ярмолюка выдал голевую феерию с Ипсвичем
В рамках 9-го тура АПЛ в наиболее насыщенном временном слоте состоялось 2 матча с участием команд с украинцами.
Борнмут традиционно выпустил в стартовом составе Илью Забарного на матч против Астон Виллы.
Поединок против номинально более сильного соперника шел для «вишен» не очень хорошо с точки зрения качества игры. Коллектив Андони Ираолы не имел возможности создавать моменты у чужих ворот и много позволял своему оппоненту у своих.
Впрочем, с точки зрения результаты длительное время все было приемлемо благодаря великолепной игре Марка Траверса. Голкипер Борнмута раз за разом спасал свою команду от пропущенных голов, записав в свой актив 7 сейвов, однако, однажды он все же не смог спасти.
Росс Баркли отправил мяч в сетку ворот после удара с очень близкого расстояния и все шло к тому, что этот гол станет последним в матче, но Борнмут был все же другого мнения.
На 90+6 минуте купленный летом и вышедший на замену в этом матче Эванилсон сумел спасти свою команду от проигрыша
Астон Вилла - Борнмут 1:1
Гол: Баркли, 76 - Эванилсон, 90+6
В другом матче Брентфорд встретился с Ипсвичем. Егор Ярмолюк наблюдал за этим матчем со скамейки запасных.
В первые минуты команды присматривались друг к другу, а ближе к завершению первого тайма новичок АПЛ дважды ошеломил «пчел». Сначала забил Сэмми Смодич, а уже через 4 минуты преимущество «трактористов» удвоил Джордж Херст.
Коллектив Томаса Франка, впрочем, хорошо сумел оправиться от быстрого отрыва соперника и еще до перерыва восстановил паритет в счете. Сначала забил Йоан Висса, а затем в свои ворота мяч отправил Гарри Кларк.
Во втором тайме Брентфорд повел в счете благодаря усилиям Брайана Мбемо, который отличился с пенальти. Кларк впоследствии закрепил за собой звание антигероя матча, ведь получил красную.
Лиам Делап пытался спасти команду и переманить на себя внимание болельщиков и СМИ своим голом на 86 минуте, но Брентфорд спасся от потери очков благодаря дублю Мбемо за несколько мгновений до конца игры.
Брентфорд - Ипсвич 4:3
Голы: Висса, 44, Кларк (автогол), 45+2, Мбемо, 51, 90+6: - Смодич, 28, Херст, 32, Делап, 86
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