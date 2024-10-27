Вест Хэм неожиданно обыграл Манчестер Юнайтед

Команда Хулена Лопетеги взяла три очка в очень сложном матче.

В воскресенье, 27 октября, Манчестер Юнайтед отправился в гости к Вест Хэму. Победа в этом матче стоила многого, так как тренеры обоих клубов находятся на грани увольнения.

Гости начали матч сверхактивно, создав сразу несколько очень опасных моментов. Гарначо, Бруну, а затем и Далот просто обязаны были забивать, однако счет так и не был открыт.

Манкунианцы доминировали весь первый тайм, пропустив лишь один момент от Вест Хэма. Тем не менее, на перерыв команды ушли без голов.

А вот во втором тайме команда Лопетеги сильно прибавила, и матч стал почти равным, с незначительным перевесом в сторону манкунианцев. Однако забил именно Вест Хэм. На 74-й минуте Ингс бил по воротам, но у форварда получился пас, который замкнул Крисенсио Саммервилль.

МЮ сразу ринулся отыгрываться и после недолгой осады Каземиро завершил долгую атаку свою клуба, сравняв счет. Но последнее слово осталось за "молотобойцами". После контакта Ингса и Де Лигта арбитр решил назначить пенальти, который уверенно реализовал Джаррод Боуэн.

У Манчестера было около десяти минут, чтобы спасти эту игру, но справиться с обороной хозяев в сжатые сроки не удалось.

Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 11-тура АПЛ

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Саммервиль, 74, Боуэн (пенальти),90+2 - Каземиро, 81



Ожидаемые голы (xG): 2.98 - 2.12

Удары: 12 - 18

Удары в створ: 3 - 5

Владение мячом: 43% - 57%

Фолы: 6 - 7

Угловые: 6 - 5

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