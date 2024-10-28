Пушич: Я горжусь тем, как Шахтер играл против Динамо и до удаления, и после него

Наставник донецкого Шахтера Марино Пушич поделился мыслями о первом Класичне сезона-2024/25, в котором команды сыграли вничью.

По словам специалиста, ему понравилась игра своей команды, как до, так и после удаления.

«Безусловно, удаление повлияло на ход событий в матче, к сожалению. Наша команда провела невероятный поединок - с точки зрения как построения атак, так и общего рисунка игры.

По правде говоря, я не сумел разглядеть сполна эпизод с удалением, поэтому пока ничего не буду утверждать - мне нужно дополнительно посмотреть видеозапись с повтором этого эпизода. Однако, как я уже отметил, этот эпизод с удалением полностью изменил ход событий в матче, но я полностью доволен тем, как проявила себя моя команда.

И я горжусь сегодня моими ребятами - и тем, как они выступали в полных составах, и после удаления, когда мы играли 30 минут в меньшинстве, я полностью доволен рисунком игры и тем, как команда конвертировала мои идеи. Кто-то может сказать, что мы добыли одно очко на выезде и что это хороший результат, но нет, я не считаю что это хороший результат, ведь мы должны были добывать больше и заслужили на большее.

К сожалению, в футболе иногда случается так, что ты не получаешь того, чего заслуживаешь, поэтому я доволен своей командой, и мы будем работать дальше».

Также Пушич ответил, были ли силы у его подопечных на матч с Динамо после изнурительной игры Лиги чемпионов.

«Не хватило ли нам сил? А видели ли вы игру? Я думаю, что видели. Мы играли великолепно, действительно великолепно. И я считаю, это будет моим лучшим ответом на ваш вопрос.

Может ли играть прекрасно команда, если уставшая? И мы играли великолепно также и против Арсенала, как я считаю. Так что нет, мы не были уставшими. Мы были фантастическими. Мои игроки были фантастическими. И поэтому мы полностью доминировали до момента, когда получили красную карточку.

Позволю себе добавить еще кое-что. Ваши коллеги спрашивали меня относительно дальнейшего хода событий в чемпионской гонке, и я скажу, что сыграно всего 10 матчей, и еще 20 игр впереди, поэтому говорить, что судьба чемпионства решена, пока слишком рано.

Да, Динамо является фаворитом в этой гонке - и потому, что соперник имеет шесть очков преимущества, и потому, что не так сильно сконцентрирован на выступлениях на европейской арене. Возможно, это связано с логистическими трудностями, возможно, еще с чем-то, но у них меньше таких забот.

Но могу вас заверить, что моя команда будет бороться за титул до последнего. Да, сейчас мы отстаем на шесть баллов, но это никоим образом не будет влиять на наш настрой, мы будем их догонять и обходить, пока продолжается чемпионат», - заявил боснийский специалист.

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