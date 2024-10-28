Новичок Серии А - один из клубов, которые предлагали Тотти возобновить карьеру

Экс-нападающий сборной Италии и Ромы Франческо Тотти снова высказался о возвращении в футбол.

По словам бывшего футболиста, он не шутил, когда рассматривал возобновление карьеры.

Есть одна или две команды, переход в которые я рассматриваю.

Теперь посмотрим, что мне скажут мое тело и голова. Голова уже знает ответ, а что будет с телом - увидим.

Кто знает, что приготовил следующий год", - заявил Тотти изданию TuttoMercato Web.