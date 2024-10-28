Новичок Серии А - один из клубов, которые предлагали Тотти возобновить карьеру
Экс-нападающий сборной Италии и Ромы Франческо Тотти снова высказался о возвращении в футбол.
По словам бывшего футболиста, он не шутил, когда рассматривал возобновление карьеры.
"Что касается Серии А, мы говорим о как минимум двух месяцах тренировок, вот такие сроки. Это не шутка, я отнесся к этому серьезно.
Есть одна или две команды, переход в которые я рассматриваю.
Теперь посмотрим, что мне скажут мое тело и голова. Голова уже знает ответ, а что будет с телом - увидим.
Кто знает, что приготовил следующий год", - заявил Тотти изданию TuttoMercato Web.
Другому итальянскому изданию La Reppublica удалось узнать одну из команд, которая предлагала Франческо возобновить карьеру.
По информации источника, легенду итальянского футбола у себя хочет видеть Комо. Ему предлагают соглашение до конца текущего сезона, а вот финансовые детали возможной сделки неизвестны.
Напомним, ранее сообщалось, что Тотти изменил своей новой девушке.
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