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Новичок Серии А - один из клубов, которые предлагали Тотти возобновить карьеру

Франческо заверил, что предложения разных команд это не шутка.
Сегодня, 12:59
Франческо Тотти / Getty Images
Франческо Тотти / Getty Images

Экс-нападающий сборной Италии и Ромы Франческо Тотти снова высказался о возвращении в футбол.

По словам бывшего футболиста, он не шутил, когда рассматривал возобновление карьеры.

"Что касается Серии А, мы говорим о как минимум двух месяцах тренировок, вот такие сроки. Это не шутка, я отнесся к этому серьезно.

Есть одна или две команды, переход в которые я рассматриваю.

Теперь посмотрим, что мне скажут мое тело и голова. Голова уже знает ответ, а что будет с телом - увидим.

Кто знает, что приготовил следующий год", - заявил Тотти изданию TuttoMercato Web.

Другому итальянскому изданию La Reppublica удалось узнать одну из команд, которая предлагала Франческо возобновить карьеру.

По информации источника, легенду итальянского футбола у себя хочет видеть Комо. Ему предлагают соглашение до конца текущего сезона, а вот финансовые детали возможной сделки неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Тотти изменил своей новой девушке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франческо Тотти

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