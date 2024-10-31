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Спортинг в ближайшее время объявит об уходе своего тренера в МЮ

Рубен Аморим официально попрощается со своим на данный момент действующим клубом уже сегодня.
Сегодня, 09:24
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Манчестер Юнайтед согласовал последние формальности относительно перехода Рубена Аморима на тренерский мостик манкунианцев.

Как сообщает The Telegraph, в течение сегодняшнего дня лиссабонский Спортинг объявит об уходе португальского специалиста в английский топ-клуб, но Аморим не будет тренером МЮ уже на матче с Челси.

Ожидается, что Рубен протренирует «львов» еще в течение трех поединков и присоединится к своей новой команде только после ближайшего международного перерыва в ноябре этого года, ведь условия контракта португальца таковы, что он должен предупредить о своем уходе за месяц до того, как это произойдет и Манчестер Юнайтед не стал платить дополнительную компенсацию за то, чтобы этот пункт прекратил действовать.

Вместо этого, английский коллектив заплатит 2 млн фунтов за членов тренерского штаба, которых 39-летний специалист хочет забрать с собой и 10 за него.

Напомним, вчера,Манчестер Юнайтед провел первый матч без тен Гага, разгромно победив Лест

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Cпортинг

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