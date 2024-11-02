iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Артета прокомментировал неожиданное поражение против Ньюкасла

Испанец признал, что его подопечные провели плохой матч.
Сегодня, 18:06
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

В рамках 11-го тура АПЛ Арсенал неожиданно проиграл Ньюкаслу в выездном поединке.

После игры Микель Артета прокомментировал вялую игру своих подопечных в этом поединке, признав, что они заслуживали поражения сегодня.

«Сегодня мы заслужили поражение. Думаю, мы начали очень хорошо и доминировали. Мы недостаточно хорошо защищали штрафную площадку. Честь и хвала им. Они забили великолепный гол с хорошей передачи.

Потом игра меняется, и вы начинаете играть в другую игру. Вам приходится адаптироваться, а мы этого не сделали достаточно хорошо. Я очень расстроен».

Испанец отметил, что коллективу Эдди Гау удалось навязать ту игру, которая была нужна им, а не Арсеналу.

«Нас втянули в игру, которую они постоянно ищут, и мы не смогли играть в ту игру, которую хотели. У нас было два хороших шанса - у Микеля Мерино и у Деклана Райса. Нам не хватало завершения.

Мы можем говорить что угодно. Сегодня нам будет сложно найти слова. Мы должны продемонстрировать это на поле в матче против Интера в среду», - резюмировал Артета.

Отметим, что сейчас в таблице АПЛ Арсенал идет на пятом месте, однако, несколько матчей, которые могут повлиять на их турнирное положение, а именно поединки Ливерпуль - Брайтон и Ноттингем Форест - Вест Хэм продолжаются в данные минуты.
 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Микель Артета

Статьи по теме

Челси с Мудриком вылетел из Кубка лиги от Ньюкасла, Арсенал с Зинченко разгромно выиграл Челси с Мудриком вылетел из Кубка лиги от Ньюкасла, Арсенал с Зинченко разгромно выиграл
Артета - о роли Зинченко: Он много лет доказывает, что может делать то, что мы хотим от него Артета - о роли Зинченко: Он много лет доказывает, что может делать то, что мы хотим от него
Челси справился с Ньюкаслом и без помощи Мудрика Челси справился с Ньюкаслом и без помощи Мудрика
"Должны были забивать больше в первом тайме": Тренер Арсенала - о победе над Шахтером "Должны были забивать больше в первом тайме": Тренер Арсенала - о победе над Шахтером
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Теннис21:10
Ответственная роль: Неймар стал приглашенной звездой на Финале теннисного сезона
Европа21:08
Ювентус спокойно разобрался с середняком Серии А на выезде
Европа20:26
Экс-игрок Реала хочет покинуть аутсайдера Ла Лиги всего через несколько месяцев после перехода
Украина20:08
УПЛ: Карпаты разгромили Левый Берег, Шахтер справился с Черноморцем
Украина20:02
Шахтер добыл непростую победу над Черноморцем
Европа19:52
Легенда Реала разорвал контракт с нынешним клубом из-за ссоры с тренером
Формула 119:30
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 119:29
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 119:28
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл спринт, Ферстаппена оштрафовали
Формула 119:24
Ферстаппен потерял третье место в спринте из-за штрафа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK