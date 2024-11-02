Артета прокомментировал неожиданное поражение против Ньюкасла

В рамках 11-го тура АПЛ Арсенал неожиданно проиграл Ньюкаслу в выездном поединке.

После игры Микель Артета прокомментировал вялую игру своих подопечных в этом поединке, признав, что они заслуживали поражения сегодня.

«Сегодня мы заслужили поражение. Думаю, мы начали очень хорошо и доминировали. Мы недостаточно хорошо защищали штрафную площадку. Честь и хвала им. Они забили великолепный гол с хорошей передачи.

Потом игра меняется, и вы начинаете играть в другую игру. Вам приходится адаптироваться, а мы этого не сделали достаточно хорошо. Я очень расстроен».

Испанец отметил, что коллективу Эдди Гау удалось навязать ту игру, которая была нужна им, а не Арсеналу.

«Нас втянули в игру, которую они постоянно ищут, и мы не смогли играть в ту игру, которую хотели. У нас было два хороших шанса - у Микеля Мерино и у Деклана Райса. Нам не хватало завершения.

Мы можем говорить что угодно. Сегодня нам будет сложно найти слова. Мы должны продемонстрировать это на поле в матче против Интера в среду», - резюмировал Артета.

Отметим, что сейчас в таблице АПЛ Арсенал идет на пятом месте, однако, несколько матчей, которые могут повлиять на их турнирное положение, а именно поединки Ливерпуль - Брайтон и Ноттингем Форест - Вест Хэм продолжаются в данные минуты.



Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!