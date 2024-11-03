Известный испанский клуб собирается назначить обладателя Золотого мяча на пост главного тренера

Фабио Каннаваро может получить работу в Депортиво Ла-Корунье.

Испанский Депортиво Ла-Корунья собирается назначить известное имя на позицию главного тренера.

Как сообщает издание Relevo, клуб, ныне выступающий во втором дивизоне, рассматривает подписание контракта с Фабио Каннаваро, который ранее спас Парму от вылета из Серии А.

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Переговоры продолжаются в данный момент. Окончательного решения еще не принято и также остаются неизвестными потенциальные детали контракта.

Депортиво сейчас занимает 17 место в Ла Лиге 2, но, в своем последнем матче они победили со счетом 5:1 Картахену.

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