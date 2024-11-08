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"Еще слишком рано": Тренер Жироны рассказал, когда Цыганков может вернуться после травмы

Наставник команды оценил состояние украинского вингера.
Сегодня, 19:05
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел сообщил, что украинскому вингеру Виктору Цыганкову еще потребуется время, чтобы восстановиться после повреждения.

Наставник "бело-красных" выразил надежду, что травмированные игроки команды смогут вернуться в состав после ноябрьского международного перерыва на матчи сборных.

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"У нас никто не восстановился. Еще слишком рано форсировать возвращение в состав Солиса и Цыганкова. Мы позаботимся о том, чтобы после перерыва они были готовы на сто процентов", - приводит слова Мичела Marca.

Напомним, что Цыганков в начале октября получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.

В нынешнем сезоне украинский вингер успел провести за Жирону восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал один ассист.

Ранее сообщалось, что полузащитника Динамо вызвали в сборную Украины вместо Цыганкова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона Мичел

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