Полузащитника Динамо довызвали в сборную вместо Цыганкова

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал изменение в заявке на матчи против Грузии и Албании в рамках Лиги наций.

Украинский специалист довызвал в состав «сине-желтых» Виталия Буяльского. Это изменение является вынужденным, поскольку ближайшие поединки пропустит Виктор Цыганков.

Игры против Грузии и Албании состоятся 14 и 17 ноября соответственно.

Отметим, что в заявке на данные встречи пристуний один дебютант. Первый вызов в сборную Украины получил Егор Ярмолюк.

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