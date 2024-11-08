Футболист МЮ заявил, что хочет чтобы тренером и дальше был Ван Нистелрой
Вратарь Манчестер Юнайтед Андре Онана поделился мыслями о периоде игры под руководством Рууда ван Нистелроя.
По словам камерунца, ему понравилось работать с нидерландцем и он хотел бы, чтобы Рууд и дальше тренировал манкунианцев.
"Я точно хочу, чтобы ван Нистелрой продолжил тренировать нашу команду. Он замечательный человек и хороший тренер. Он имеет нужный опыт, и он показал прекрасные результаты с тех пор, как начал работу в клубе.
Он несколько дней был нашим наставником, и футболисты были счастливы. Но не мы принимаем решение. Клуб уже нашел постоянного тренера, и мы должны с этим согласиться", - сказал Онана.
Отметим, что под руководством нидерландца МЮ провел три матча, из них два выиграл и один сыграл вничью.
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