Звезда Барселоны помог ликвидировать последствия наводнения в Валенсии

В рамках чемпионата Испании Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедада (0:1).

Один из футболистов каталонской команды пропустил матч из-за повреждения.

Во время свободного время он решил помочь ликвидировать разрушительные последствия наводнения в родной Валенсии.

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Отметим, что Торрес до этого передал определенную сумму денег в благотворительный фонд – на поддержку жертв погодной катастрофы, потерявших дома, и зоозащитников, работающих в этой провинции.

Напомним, что испанец может покинуть Барселону зимой.

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