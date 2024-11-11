Звезда Барселоны помог ликвидировать последствия наводнения в Валенсии
Ферран Торрес принял участие в благотворительной акции.
В рамках чемпионата Испании Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедада (0:1).
Один из футболистов каталонской команды пропустил матч из-за повреждения.
Во время свободного время он решил помочь ликвидировать разрушительные последствия наводнения в родной Валенсии.
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Отметим, что Торрес до этого передал определенную сумму денег в благотворительный фонд – на поддержку жертв погодной катастрофы, потерявших дома, и зоозащитников, работающих в этой провинции.
Напомним, что испанец может покинуть Барселону зимой.
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