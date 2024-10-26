Вингер Барселоны может покинуть клуб зимой

Вингер Барселоны Ферран Торррес, вероятно, сменит клубную прописку.

Как сообщает издание Fichajes, испанец может вернуться в АПЛ. Речь идет о заинтересованности в услугах футболиста со стороны Арсенала, Астон Виллы и Ньюкасла.

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В каталонском клубе не против ухода Торреса. «Сине-гранатовые» установили на своего игрока ценник в размере 25 млн евро.

В текущем сезоне Ферран провел 10 матчей, забив 1 гол и отдав 2 ассиста. Сейчас он травмирован.

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