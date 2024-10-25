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Реал - Барселона: прогноз на матч чемпионата Испании 26.10.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в принципиальном противостоянии между мадридской и каталонской командами.
Сегодня, 18:50
Реал - Барселона: прогноз на матч / Getty Images
Реал - Барселона: прогноз на матч / Getty Images

В субботу, 26 октября, Реал будет принимать на своем поле Барселону в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.

К первому Эль Класико сезона-2024/25 мадридская и каталонская команды подходят в качестве лидеров чемпионата Испании. При этом подопечные Ханса-Дитера Флика возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 27 очков, и опережают коллектив Карло Анчелотти, который идет вторым, на три балла.

Источник: Getty Images

Матч Реал - Барселона будет сыгран в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Коэффициент и ставки на Эль Класико Реал - Барселона

В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом мадридскую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с каталонским соперником.

Прогноз букмекеров на матч Реал - Барселона

  • Победа Реала - 2.03
  • Ничья - 4.05
  • Победа Барселоны - 3.35

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Реала и Барселоны забьют, составляет 1.41, а на противоположный результат - 2.92.

Статистика противостояния Реала и Барселоны

Всего в своей истории Реал и Барселона провели между собой 257 официальных матчей и сейчас преимущество в личных встречах на стороне "сливочных": мадридцы одержали 105 побед, каталонцы - 100, а еще 52 поединка завершились вничью.

Источник: Getty Images

Реал - Барселона

105 Победы 100
52 Ничьи 52
433 Голы 419

Отметим, что перед Эль Класико Реал и Барселона выдали отличные результаты в Лиге чемпионов. Мадридская команда разбила со счетом 5:2 Боруссию Дортмунд, а каталонцы разгромили 4:1 Баварию.

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