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Куртуа не попал в заявку Реала на матч с Барселоной

Лунин - в списке игроков, которые смогут принять участие в Эль Класико.
Сегодня, 16:32
Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Getty Images
Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Getty Images

Реал в ближайшем матче 11-го тура испанской Ла Лиги примет на своем поле Барселону.

Перед Эль Класико мадридский клуб огласил свою заявку на поединок, в которой не оказалось основного голкипера команды Тибо Куртуа. Ранее бельгийский страж ворот получил повреждение приводящей мышцы левого бедра, из-за чего может пропустить несколько недель.

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В то же время в список игроков, которые смогут принять участие в матче, попал украинский вратарь Андрей Лунин.

Матч 11-го тура Ла Лиги Реал - Барселона, состоится в субботу, 26 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Реал остался без одного из основных игроков накануне Эль Класико.

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