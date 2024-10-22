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Саудовские клубы заинтересовались еще одной звездой Реала

Тибо Куртуа получит летом солидное предложение.
Сегодня, 11:50
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа стал целью саудовских клубов, утверждает Fichajes.

Издание пишет, что 32-летний бельгиец заинтересовал неназванные саудовские клубы, которые попробуют переманить Куртуа уже летом.

В Реале же уверены, что вратарь все же предпочтет верность клубу, а не огромный заработок и отклонит предложение.

Отметим, что в текущем сезоне Куртуа провел 11 матчей, в которых пропустил восемь голов и четырежды сохранил ворота сухими. Трансфермаркт оценивает его в 25 млн евро.

Ранее также тренер Боруссии рассказал о планах на матч с Реалом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа

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