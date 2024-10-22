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Шахин - о матче с Реалом: Мы не можем просто стоять у своих ворот

Главный тренер считает, что им нужна уверенность и удача.
Сегодня, 10:29
Нури Шахин / bvb.de
Нури Шахин / bvb.de

Главный тренер дортмундской Боруссии Нури Шахин прокомментировал предстоящий поединок против Реала.

Напомним, вечером 22 октября клубы сыграют между в рамках третьго тура Лиги чемпионов.

Шахин заявил, что Боруссия может выиграть этот матч, если будет играть, как одна команда и не сидеть бесконечно в обороне.

"Я хотел бы, чтобы мы были здесь в полном составе, но с нами хорошая команда. Мы тренировались в Дортмунде, потому что у нас много выездных игр в ближайшие несколько дней, поэтому мы хотели провести как можно больше времени в нашем привычном окружении. Мы сможем сделать это, только если будем работать как одна команда.

Ребята знают, каков наш план на этот матч. Чтобы добиться успеха против Реала, вы также должны играть в футбол. Мы не можем просто стоять у своих ворот. Нам нужна уверенность и немного удачи на нашей стороне против действующих чемпионов", - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Также напомним, что у нас доступен прогноз поединка Шахтер - Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Нури Шахин

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