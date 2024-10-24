Реал остался без одного из основных игроков накануне Эль-Классико
Родриго пропустит матч против Барселоны и около месяца в целом.
Мадридский Реал будет вынужден обходиться без одного из основных своих игроков в матче против Барселоны.
Как сообщает пресс-служба "сливочных", Эль-Классико пропустит Родриго. Бразилец получил мышечную травму правого бицепса бедра.
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В общем из-за своего повреждения вингер будет вне игры около трех недель, что означает, что он пропустит также поединки против Валенсии, Милана, Осасуны и ближайшие встречи сборной Бразилии.
Матч Реал - Барселона состоится 26 октября в 22:00.
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