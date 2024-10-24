Реал остался без одного из основных игроков накануне Эль-Классико

Родриго пропустит матч против Барселоны и около месяца в целом.

Мадридский Реал будет вынужден обходиться без одного из основных своих игроков в матче против Барселоны.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", Эль-Классико пропустит Родриго. Бразилец получил мышечную травму правого бицепса бедра.

Читай также: Анри дал совет Мбаппе, обратившись к звездному новичку Реала

В общем из-за своего повреждения вингер будет вне игры около трех недель, что означает, что он пропустит также поединки против Валенсии, Милана, Осасуны и ближайшие встречи сборной Бразилии.

Матч Реал - Барселона состоится 26 октября в 22:00.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!