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Реал остался без одного из основных игроков накануне Эль-Классико

Родриго пропустит матч против Барселоны и около месяца в целом.
Сегодня, 13:12
Родриго Гоэс / Getty Images
Родриго Гоэс / Getty Images

Мадридский Реал будет вынужден обходиться без одного из основных своих игроков в матче против Барселоны.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", Эль-Классико пропустит Родриго. Бразилец получил мышечную травму правого бицепса бедра.

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В общем из-за своего повреждения вингер будет вне игры около трех недель, что означает, что он пропустит также поединки против Валенсии, Милана, Осасуны и ближайшие встречи сборной Бразилии.

Матч Реал - Барселона состоится 26 октября в 22:00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона реал Эль Классико

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