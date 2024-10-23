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Анри дал совет Мбаппе, обратившись к звездному новичку Реала

Килиан не может показать всю свою мощь в Реале.
Сегодня, 20:42
Анри и Мбаппе / Getty Images
Анри и Мбаппе / Getty Images

Легендарный французский форвард Тьерри Анри высказался в отношении нападающего мадридского Реала Килиана Мбаппе. Анри считает, что Килиан до сих пор не приобрел оптимальную форму.

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"Ему нужно осознать, что он игрок Реала. Это очень сложно.

Показывает ли он свою лучшую игру, которую мы видели в ПСЖ? Нет. Ему еще нужно многому научиться. В таком клубе одного только умения забивать голы недостаточно", - сказал Анри.

Напомним. Мбаппе попал в сексуальный скандал в Швеции. Футболисту грозит тюремный срок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе Тьери Анри

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