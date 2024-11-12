Футболист завершил карьеру в 22 года по религиозным убеждениям - он не может играть по субботам

Игрок Блау-Вайсс Линц Сильван Валльнер закончил профессиональную карьеру футболиста в 22 года.

Как сообщает швейцарское издание Blick, причиной этому стали религиозные взгляды игрока.

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Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

По информации источника, Валльнер является членом Церкви адвентистов седьмого дня. Организация считает субботу как день отдыха, дающий время для общения с Богом. Работать или даже играть в футбол запрещено.

В текущем сезоне Валльнер сыграл 13 матчей во всех турнирах в составе Цюриха и Блау-Вайсс Линц.

Напомним, бывший форвард Аякса и Ливерпуля объявил о завершении карьеры.

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