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Экс-форварда сборной Франции признали виновным и приговорили к условному сроку

А еще Виссаму Бен Йеддеру придется выплатить солидные суммы.
Сегодня, 15:40
Виссам Бен Йеддер / Getty Images
Виссам Бен Йеддер / Getty Images

Бывший форвард сборной Франции и Монако Виссам Бен Йеддер признан виновным в сексуальном насилии.

Футболист предстал перед судом Ниццы, который признал его виновным по всем пунктам.

Прокурор потребовал приговорить Бен Йеддера к двум годам и 6 месяцам тюрьмы, включая 18 месяцев условно. 

Однако суд решил дать Виссаму два года заключения условно, а также заставить француза выплатить 5000 евро компенсации жертве и еще 1500 за судебные издержки.

Также форварда за отказ подчиниться полицеским лишили водительских прав на полгода и присудили еще один штраф в размере еще 5000 евро.

Ранее также сообщалось, что футболист завершил карьеру из-за религиозных убеждений.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виссам бен йеддер

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