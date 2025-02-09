Венеция подпишет нападавшего, которого обвиняют в изнасиловании

Виссам Бен Йеддер все же может продолжить футбольную карьеру.

Венеция намерена подписать Виссама Бен Йеддера, утверждает Николо Скира.

Напомним, 34-летний француз был признан виновным в сексуальном насилии, ему присудили два с половиной года условно. Также сейчас Виссам обвиняется в еще одном случае изнасилования.

Дело все еще расследуется, и француз вполне может оказаться за решеткой.

Во время последнего судебного заседания форвард заявил о своем желании найти себе новый клуб и вернуть физическую форму. Бен Йеддер не играл с мая прошлого года.

Венеция рассматривает подписание француза свободным агентом после того, как сорвались зимние трансферы Яремчука и Шомуродова.

Ранее также сообщалось, что другой аутсайдер Серии А может вернуть украинца в состав.

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