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Венеция подпишет нападавшего, которого обвиняют в изнасиловании

Виссам Бен Йеддер все же может продолжить футбольную карьеру.
Сегодня, 14:47
Виссам Бен Йеддер / Getty Images
Виссам Бен Йеддер / Getty Images

Венеция намерена подписать Виссама Бен Йеддера, утверждает Николо Скира.

Напомним, 34-летний француз был признан виновным в сексуальном насилии, ему присудили два с половиной года условно. Также сейчас Виссам обвиняется в еще одном случае изнасилования.

Дело все еще расследуется, и француз вполне может оказаться за решеткой. 

Во время последнего судебного заседания форвард заявил о своем желании найти себе новый клуб и вернуть физическую форму. Бен Йеддер не играл с мая прошлого года.

Венеция рассматривает подписание француза свободным агентом после того, как сорвались зимние трансферы Яремчука и Шомуродова.

Ранее также сообщалось, что другой аутсайдер Серии А может вернуть украинца в состав.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Венеция виссам бен йеддер

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