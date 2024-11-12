Защитник Манчестер Юнайтед сыграет в футбол впервые за 18 месяцев
Тайрелл Маласия попытается восстановить игровой тонус в матче за молодежку манкунианцев.
Защитник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласия впервые сыграет в футбол за последние полтора года.
Как сообщает пресс-служба манкунианцев, Маласия будет задействован в матче молодежного состава МЮ. Голландец выйдет в старте за команду до 21 года.
Последний раз Тайрелл сыграл за основную команду в мае 2023 года. Тогда МЮ играл в последнем туре АПЛ против Фулхэма.
Весь сезон 2023-24 и начало этой кампании защитник пропустил из-за травмы колена.
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