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Защитник Манчестер Юнайтед сыграет в футбол впервые за 18 месяцев

Тайрелл Маласия попытается восстановить игровой тонус в матче за молодежку манкунианцев.
Сегодня, 20:59
Тайрелл Маласия / Getty Images
Тайрелл Маласия / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласия впервые сыграет в футбол за последние полтора года.

Как сообщает пресс-служба манкунианцев, Маласия будет задействован в матче молодежного состава МЮ. Голландец выйдет в старте за команду до 21 года.

Последний раз Тайрелл сыграл за основную команду в мае 2023 года. Тогда МЮ играл в последнем туре АПЛ против Фулхэма.

Весь сезон 2023-24 и начало этой кампании защитник пропустил из-за травмы колена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайрелл Маласия

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