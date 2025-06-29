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Футбол

Чемпион Нидерландов отказался выкупать арендованного защитника Манчестер Юнайтед

ПСВ попрощался с Тайреллом Маласией.
Сегодня, 15:10       Автор: Игорь Мищук
Тайрелл Маласия / Getty Images
Тайрелл Маласия / Getty Images

Защитник Тайрелл Маласия вернется в Манчестер Юнайтед из аренды в ПСВ.

Нидерландский клуб решил не продлевать сотрудничество с 25-летним футболистом, отказавшись от возможности его выкупа.

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Эйндховенцы уже попрощались с игроком, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.

"Спасибо и удачи в будущем, Тайрелл", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Маласия присоединился к ПСВ в начале февраля этого года. В составе эйндховенцев защитник провел 12 матчей во всех турнирах без результативных действий и завоевал с командой чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что ПСВ продлил контракт с опытным хорватским полузащитником.

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