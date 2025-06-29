Чемпион Нидерландов отказался выкупать арендованного защитника Манчестер Юнайтед

Защитник Тайрелл Маласия вернется в Манчестер Юнайтед из аренды в ПСВ.

Нидерландский клуб решил не продлевать сотрудничество с 25-летним футболистом, отказавшись от возможности его выкупа.

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Эйндховенцы уже попрощались с игроком, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.

"Спасибо и удачи в будущем, Тайрелл", - говорится в заявлении клуба.

Bedankt en veel succes in de toekomst, Tyrell 🫶 pic.twitter.com/B7SUBx4zbY — PSV (@PSV) June 29, 2025

Напомним, что Маласия присоединился к ПСВ в начале февраля этого года. В составе эйндховенцев защитник провел 12 матчей во всех турнирах без результативных действий и завоевал с командой чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что ПСВ продлил контракт с опытным хорватским полузащитником.

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