Манчестер Юнайтед согласовал трансфер лидера Брентфорда

Нападающий Брентфорда Бриан Мбемо в шаге от перехода в Манчестер Юнайтед, пишет Алекс Крук.

По информации журналиста, стороны наконец согласовали все детали сделки. Камерунец обойдется МЮ в 60 млн евро, включая различные бонусы.

Сейчас сторонам осталось лишь окончательно утвердить структуру выплат и сделка будет завершена.

Сам же Мбемо уже на следующей неделе пройдет медосмотр и поставить подпись под новым контрактом.

В прошлом сезоне Бриан Мбемо провел 38 матчей в АПЛ, забил 20 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее также сообщалось, что Бавария согласовала контракт с форвардом молодежной сборной Германии.

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