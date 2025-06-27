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Футбол

Манчестер Юнайтед согласовал трансфер лидера Брентфорда

Бриан Мбемо пройдет медосмотр на следующей неделе.
Сегодня, 00:51       Автор: Андрей Безуглый
Бриан Мбемо / Getty Images
Бриан Мбемо / Getty Images

Нападающий Брентфорда Бриан Мбемо в шаге от перехода в Манчестер Юнайтед, пишет Алекс Крук.

По информации журналиста, стороны наконец согласовали все детали сделки. Камерунец обойдется МЮ в 60 млн евро, включая различные бонусы.

Сейчас сторонам осталось лишь окончательно утвердить структуру выплат и сделка будет завершена.

Сам же Мбемо уже на следующей неделе пройдет медосмотр и поставить подпись под новым контрактом.

В прошлом сезоне Бриан Мбемо провел 38 матчей в АПЛ, забил 20 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее также сообщалось, что Бавария согласовала контракт с форвардом молодежной сборной Германии.

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