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Футбол

Бавария согласовала договор с лучшим бомбардиром молодежного Евро-2025

Немецкий гранд стремится привлечь очередную звезду Бундеслиги.
Вчера, 22:52       Автор: Антон Федорцив
Ник Вольтемаде / Getty Images
Ник Вольтемаде / Getty Images

Мюнхенская Бавария близка к покупке форварда сборной Германии. "Ротен" согласовали условия личного контракта с Ником Вольтемаде, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Нападающий Штутгарта договорился о пятилетнем договоре с Баварией. Теперь мюнхенцам осталось уговорить швабов продать форварда. Контракт Вольтемаде со Штутгартом рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне форвард забил 17 мячей во всех турнирах (33 поединка). В начале июня он дебютировал в сборной Германии. После этого Вольтемаде уехал на молодежный Евро-2025, где уже оформил 6 голов.

Напомним, ранее Бавария уступила лиссабонской Бенфике на Клубном ЧМ-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария штутгарт Ник Вольтемаде

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