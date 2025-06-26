Бавария согласовала договор с лучшим бомбардиром молодежного Евро-2025

Мюнхенская Бавария близка к покупке форварда сборной Германии. "Ротен" согласовали условия личного контракта с Ником Вольтемаде, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Нападающий Штутгарта договорился о пятилетнем договоре с Баварией. Теперь мюнхенцам осталось уговорить швабов продать форварда. Контракт Вольтемаде со Штутгартом рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне форвард забил 17 мячей во всех турнирах (33 поединка). В начале июня он дебютировал в сборной Германии. После этого Вольтемаде уехал на молодежный Евро-2025, где уже оформил 6 голов.

Напомним, ранее Бавария уступила лиссабонской Бенфике на Клубном ЧМ-2025.

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