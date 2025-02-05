Манчестер Юнайтед отпустил защитника на родину

Тренерский штаб МЮ простился с Тайреллом Маласией. Защитник перешел в нидерландский ПСВ, сообщает официальный сайт клуба.

"Красно-белые" арендовали фулбека до конца сезона. Лидер Эредивизи будет иметь право выкупа Маласии. Контракт нидерландца с Юнайтед действует до лета 2026 года.

Воспитанник Фейеноорда перебрался в чемпионат Англии в 2022 году. Однако стать основным на Олд Траффорд не сумел. Маласия за 2,5 года провел 47 матчей за манкунианцев без результативных действий.

К слову, Манчестер Сити не сможет заявить всех новичков на Лигу чемпионов.

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