Куртуа снова отказался играть за сборную Бельгии
Голкипер бунтует против главного тренера.
Голкипер Реала Тибо Куртуа не будет выступать за сборную Бельгии.
Как сообщает The Athletic, тренерский штаб национальной команды связывался с вратарем, но тот отказался.
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Куртуа не собирается выступать за национальную команду, пока ее наставником остается Доменико Тедеско. Тибо пропустил из-за этого Евро-2024, хотя к тому времени успел восстановиться после травм.
Отметим, что отказались Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку играть за сборную в Лиге наций.
Напомним, Буяльский не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций.
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