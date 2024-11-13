Куртуа снова отказался играть за сборную Бельгии

Голкипер Реала Тибо Куртуа не будет выступать за сборную Бельгии.

Как сообщает The Athletic, тренерский штаб национальной команды связывался с вратарем, но тот отказался.

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Куртуа не собирается выступать за национальную команду, пока ее наставником остается Доменико Тедеско. Тибо пропустил из-за этого Евро-2024, хотя к тому времени успел восстановиться после травм.

Отметим, что отказались Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку играть за сборную в Лиге наций.

Напомним, Буяльский не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций.

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