"Они такое дерьмо": Известный фанат Роналду в очередной раз напал на Манчестер Юнайтед

Известный британский журналист Пирс Морган, которому Криштиану Роналду в свое время дал скандальное интервью, которое привело к его уходу из МЮ, снова высказался относительно неудач «красных дьяволов».

Пирс Морган сделал сообщение в социальной сети X (ранее Twitter - прим.) после поединка манкунианцев против Ноттингем Форест, где [[link_local link_article_id="9941896"]"лесники" одержали победу.[[/link_local]]

«Они сейчас такое дерьмо, что я почти жалею их», - написал телеведущий.

Manchester United are so crap these days I almost feel sorry for them… — Piers Morgan (@piersmorgan) December 7, 2024

После назначения Рубена Аморима Манчестер Юнайтед провел 5 матчей, 2 из них выиграв, 2 проиграв и 1 раз сыграв вничью.

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