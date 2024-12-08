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Манчестер Юнайтед уволил одно из ключевых лиц клуба спустя 5 месяцев после назначения

Дэн Эшворт покинул пост спортивного директора.
Сегодня, 12:28
Дэн Эшворт / Getty Images
Дэн Эшворт / Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед продолжает свою футбольную перестройку неожиданным шагом.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы уволили с должности спортивного директора Дэна Эшворта. Назначили его только летом этого года.

Решение было общим, хотя инициатива исходила именно от клуба. Совладельцу клуба Джиму Рэтклиффу не очень нравится, как сотрудничает обновленная структура «красных дьяволов» с его советниками.

Эшворт принимал ключевое участие в летней трансферной кампании, во время которой были подписаны: Джошуа Зиркзее, Лени Йоро, Маттейс де Лигт, Нуссаир Мазрауи, и Мануэль Угарте.

Отметим, что Дэна хотели назначить еще зимой прошлого года, но вели долгие напряженные переговоры относительно компенсации с Ньюкаслом, которая в итоге составила около 3 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что известный телеведущий «напал» на Манчестер Юнайтед.

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