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Дубль Палмера помог Челси оформить камбэк против Тоттенхэма

Два пенальти англичанина помогли добыть непростую победу.
Сегодня, 20:28
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

В воскресенье, 8 декабря, Тоттенхэм принимал дома Челси в рамках 15-го тура АПЛ.

Уже на пятой минуте Доминик Соланке открыл счет, замкнув передачу Бреннана Джонсона. А еще через пять минут Кулусевски классным дальним ударом удвоил преимущество "шпор".

Однако долго радоваться хозяевам не пришлось, Санчо не менее эффектным ударом быстро отыграл один мяч, а затем вплоть до свистка команды активно обменивались моментами, но более голов не было.

Во втором тайме Санчо мог забивать быстрый гол, но Форстер сыграл уверенно, но на 59-й минуте Биссума принес пенальти, а Форстер не сумел остановить удар Коула Палмера.

На 74-й минуте гости впервые вышли вперед после гола Энцо Фернандеса, а уже через 10 минут Коул Палмер оформил второй пенальти, доведя  счет до уверенных 2:4. Но последнее слово осталось за "шпорами", в компенсированное время Сон Хын Мин сократил отставание до минимального.

Статистика матча Тоттенхэм - Челси 15-го тура АПЛ

Тоттенхэм - Челси 3:4
Голы Соланке, 5, Кулусевски, 11, Сон, 90+7 - Санчо, 17, Палмер (пенальти), 61, (пенальти), 84, Фернандес, 74

xG: 2.64 - 2.81
Удары: 13 - 17
Удары в створ ворот: 5 - 8
Владение мячом: 38% - 62%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тоттенхэм

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