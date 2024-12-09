ПСЖ и МЮ интересуется "новым Модричем", который отказался переходить в Шахтер из-за войны
Мартин Батурина может пойти на повышение.
Полузащитник Динамо Загреб Мартин Батурин может перейти в европейский ТОП-чемпионат.
Как сообщает Caughtoffside, хорватом интересуются ПСЖ, Манчестер Юнайтед и еще ряд грандов. Лидируют именно парижане.
Столичный клуб готов предложить за Батурину 25 млн евро, но Динамо настаивает на том, что хавбек является их главным активом и «не продается».
Летом Мартином интересовался донецкий Шахтер, но позже Дарио Срна сообщил, что его соотечественник решил не переходить к «горнякам» из-за войны .
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!