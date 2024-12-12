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Друг Цыганкову: Жирона подписала украинского голкипера

Владислав Крапивцов стал игроком каталонского клуба.
Сегодня, 17:55
Владислав Крапивцов / Жирона
Владислав Крапивцов / Жирона

Испанская Жирона усилилась еще одним украинцем.

Как сообщила пресс-служба каталонцев, к основной команде присоединился Владислав Крапивцов. Трансфер голкипера оформлен на правах свободного агента.

Контракт с 19-летним молодым вратарем подписан до 2029 года. Финансовые детали сделки неизвестны.

Отметим, что ранее Крапивцов находился на контракте в Днепра-1, а летом и осенью проходил просмотры в различных английских клубах, в частности, в Челси и Сандерленде.

Напомним, ранее сообщалось, что Цыганков высказался о своей очередной травме.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона Владислав Крапивцов

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