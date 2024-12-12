Манчестер Юнайтед может продать более половины текущего состава при первой возможности
Нынешние игроки не соответствуют философии Рубена Аморима.
Рулевой Манчестер Юнайтед Рубен Аморим намерен провести масштабную перестройку в составе.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, наставник провел надлежащую оценку текущего кадрового потенциала манкунианцев и обнаружил, что более половины текущего ростера «красных дьяволов» не соответствует философии португальского специалиста.
Отмечается, что всем кто не подходит под стиль игры Рубена грозит продажа при первой возможности в ближайшие трансферные окна, однако, ни одно из имен в потенциальном списке «на выход» не называется.
Напомним, ранее сообщалось, что Аморим высказался о своих целях во главе МЮ.
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